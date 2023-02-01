Mardinli bakır ustası 7 yaşından beri elleriyle sanat işliyor

Mardin'de 7 yaşından beri bakır işleme sanatıyla uğraşan İbrahim Özcan, 60 yıllık ömrünün neredeyse tamamını bakıra motifler çizerek geçirdi.

Mardin'de 7 yaşından beri bakır işleme mesleğine kendini adayan 60 yaşındaki İbrahim Özcan, neredeyse ömrünün tamamını aşkla severek yaptığı işine adadı. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken ürünler bakır üzerine çivi yardımıyla tek tek işlenen motif bin bir zahmetle hazırlanıyor. İlk olarak kalemle bakır üzerine çizilen motif, ardından çivi ve çekiçle tek tek bakıra işleniyor

50 yıldır bakıra işleme yaptığını belirten İbrahim Özcan, “Bu meslek dede ve babadan gelme bir meslek. 7 yaşımdan itibaren yapıyorum yaklaşık 50 yılı bitirdim bu meslekte. Bakır üzerine cam altı veya tablolar işliyorum. Kahvaltıda sucuk, omlet için bakır tava yapıyoruz. Tepsinin boyutuna göre fiyatlar değişiyor.” dedi.

Yapılan ürünlerin fiyatlarının 400 liradan başlayıp 700 liraya kadar çıktığını belirten Özcan, “Önce deseni kalemle çiziyoruz sonrasında boyuyoruz veya tek tek elimle işliyorum. Tavalar, bakır işleme, bakraçlar, sürahi ve cezve gibi eşyaları işliyoruz. Bakır cezvelerin özelliği kahvede bol köpük yapıyor. İşlemenin ardından içlerini dolduruyoruz” ifadelerinde bulundu.