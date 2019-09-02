İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardinli gazeteci Avuka, 47. fotoğraf sergisini Tekirdağ'da açacak

Mardinli 69 yaşındaki gazeteci Adnan Avuka’nın 47.

Mardinli 69 yaşındaki gazeteci Adnan Avuka'nın 47. fotoğraf sergisi Tekirdağ'da açacak.


Yaklaşık 53 yıldır kentte gazeteci olarak çalışan Avuka 47. ve son sergisini Tekirdağ'da açacak. Mardin'in tarihi dokusunu, yöre halkının portrelerini, yöresel lezzetleri objektifine yansıtan Avuka, 150'ye yakın fotoğraf ile Tekirdağlı sanatseverlerle buluşacak.


16 yaşında eline aldığı fotoğraf makinesi ile yarım asra tanıklık eden Avuka, "Tekirdağ'da açacağım sergim son sergim olacak. Mardin'e olan sevdam ve Mardin'in kardeşliğini, hoşgörüsünü tanıtmak için 46 sergi açtım. Mardin'in tanıtımı amacıyla da iki kitap çıkardım. Arşivimde tarihe ışık tutacak binlerce resim var, bu sergimde 150 fotoğrafa yer vereceğim, umarım beğenilir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Serginin 12-15 Eylül arasında ziyaret edileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.