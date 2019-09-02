Mardinli gazeteci Avuka, 47. fotoğraf sergisini Tekirdağ'da açacak

Mardinli 69 yaşındaki gazeteci Adnan Avuka'nın 47. fotoğraf sergisi Tekirdağ'da açacak.

Yaklaşık 53 yıldır kentte gazeteci olarak çalışan Avuka 47. ve son sergisini Tekirdağ'da açacak. Mardin'in tarihi dokusunu, yöre halkının portrelerini, yöresel lezzetleri objektifine yansıtan Avuka, 150'ye yakın fotoğraf ile Tekirdağlı sanatseverlerle buluşacak.

16 yaşında eline aldığı fotoğraf makinesi ile yarım asra tanıklık eden Avuka, "Tekirdağ'da açacağım sergim son sergim olacak. Mardin'e olan sevdam ve Mardin'in kardeşliğini, hoşgörüsünü tanıtmak için 46 sergi açtım. Mardin'in tanıtımı amacıyla da iki kitap çıkardım. Arşivimde tarihe ışık tutacak binlerce resim var, bu sergimde 150 fotoğrafa yer vereceğim, umarım beğenilir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Serginin 12-15 Eylül arasında ziyaret edileceği kaydedildi.