Mardinli gençler Grup 84 konseri ile coştu

Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günleri kapsamında, Grup 84 konseri düzenlendi.

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde ki konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Salona sığmayan gençler, sık sık seslendirilen şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Vali Mustafa Yaman, “2. Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günleri kapsamında programlarımız devam ediyor” dedi.

Gençlerin ve öğrencilerin mutlu olduğu bir şehir için çalıştıklarına dikkat çeken Yaman, hayata geçirilen sanat ve kültür etkinleriyle şehri gençler için cazibe haline getirdiklerini belirtti. Yaman, “İlimizde gençlerimizin mutlu olmasını önemsiyoruz. Bunun için etkinliklerin yanı sıra gençlerimizin gidebileceği nezih ortamları da yapıyoruz. Bölgenin en büyüğü olma özelliğine sahip olan Gençlik Merkezimiz ve bilgi evlerimiz bu duruma en güzel örnektir. Öte yandan gençlerimizin spora yönelmeleri, kişisel gelişimlerini arttırmaları içinde çaba vermekteyiz” diye konuştu.