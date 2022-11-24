Mardinli gençler mühendis olma yolunda

Mardin'de Gençlik Merkezinde bulunan yapay zeka atölyesinde gençler mühendislik dersleri alıp, teknofest yarışmasına hazırlanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Mardin Gençlik Merkezi mühendislik dersleri vererek geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi hedefliyor. Artuklu ilçesinde bulunan merkez, gençlere birçok alanda lise, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitim veriyor. Mardin'de bulunan gençleri mühendislik alanında yetiştirmeyi amaçlayan merkez, elektrik ve elektronik, makine, bilgisayar ve yazılım alanlarında da eğitim vermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda teknofest yarışmasında sanayide dijital teknolojiler kategorisinde finale kalan gençler, gelecek yıl için 3 ayrı kategoride yarışmaya hazırlanıyorlar. İnsansız su altı sistemleri, savaşan İHA ve sanayide dijital teknoloji alanlarında yarışmaya hazırlan gençler, kendilerine ve takımlarına umutla bakıyor.

“18 arkadaşımızla beraber 3 ayrı kategoride yarışmaya hazırlanıyoruz”

Gençlik Merkezi Müdürü Ayşe Nur Günel, en büyük heyecanlarının şu anda hizmet veren yapar zeka sınıfını kurmak olduğunu söyledi. Günel, "Yaptığımız proje sonucunda var olan sınıfımızı biraz daha genişlettik. Burada farklı farklı branşlar da eğitimler vererek, süreci ilerletmeyi planlıyoruz. 4 ayrı disiplinde, elektrik ve elektronik, makine, bilgisayar ve yazılım gibi farklı alanlarda lisans ve lisansüstü eğitimler vermeyi planlamaktayız. Bu eğitimlerimizi tamamladıktan sonra belirli yarışmalara katılacağız. Bunlardan bir tanesi 2023'de yapılacak olan teknofest yarışması. Burada 18 arkadaşımızla beraber 3 ayrı kategoride yarışmaya hazırlanıyoruz. 5 aydır bu süreci takip ediyoruz ve farklı farklı raporlamalar hazırladık. Bugünde kategorilerimizi belirlemiş olduk. Hedefimiz Mardinli gençleri mühendislikle alakalı disiplini kazandırmak ve mühendislik eğitimlerini anlatmak, bu alana ilgilerini kaydırmak niyetindeyiz” dedi.

“Şuanda rapor aşamasındayız ve hazırlıklarımıza devam ediyoruz”

Yarışmalarda kazandıkları tecrübeleri gelecekte yeni öğrencilere aktarmayı düşündüğünü belirten Gençlik Merkezinde yazılım ve bilişim eğitmeni Muhammed İkbal Sırdaş, “Şuanda bulunduğumuz bilişim inovasyon atölyesinde elimizde olanları daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Şuanda yarışmalara hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte daha önceden de teknofeste katılmıştık. Mardin'de geliştirdiğimiz bir proje, sanayide dijital teknolojiler yarışma kategorisinde finalist olarak katılmıştık. Bu yılda 3 ayrı yarışma kategorisinde öğrencilerimizle birlikte katılmayı düşünüyoruz. Şuanda rapor aşamasındayız ve hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Şuanda bulunduğumuz yer yapay zeka atölyesi olarak genişletilecek, birden fazla alanda eğitim verilecek. Makine, tasarım, yazılım ve elektronik alanlarıyla ilgili derslerimiz olacak. Buraya gelecek öğrencilere de tecrübelerimizi aktaracağımız bir projemiz var. Teknofeste 3 farklı kategoriden katılmayı düşünüyoruz. İnsansız su altı sistemleri, savaşan İHA ve sanayide dijital teknoloji yarışma kategorilerinde katılım sağlayacağız ve bize verilen görevleri yapmayı hedefleyeceğiz” diye konuştu.

“Finale gidebiliriz ve bundan umutluyum çünkü iyi bir takımım var”

Bu yaz sürecinde teknofeste ziyaretçi olarak gittiklerini belirten Ömer Kozankurt, “Mardin Büyükşehir Belediyesinin sağladığı imkanlarla oraya gitmek heyecan vericiydi. Bira yandan milli teknolojini gelişimini görmek diğer yandan bu teknolojilere daha basit ulaşım sağlayabildiğimizi görmek gurur vericiydi. Orayı gördükten sonra hayallerimiz ve ufkumuz genişledi. Bizde aynı şekilde su altı yarışması için takım kurduk. Ben orada takım lideriyim. Yazılım ve gömülü sistemler alanında görev yapmaktayım. Takımımız şuan ön tasarım raporunu hazırlıyor. Umarım finale gidebiliriz ve bundan umutluyum çünkü iyi bir takımım var” şeklinde konuştu.