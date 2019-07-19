Mardinli hacı adayları dualarla uğurlandı

Mardin'den 170 kişilik ilk hac kafilesi, havalimanında düzenlenen törenle sevenlerinin gözyaşları içerisinde kutsal topraklara uğurlandı.

Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı, hacı adayları ve yakınları katıldı. Törende konuşan Vali Mustafa Yaman, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Mardin'de bu yıl 650 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirten Vali Yaman, ilk kafilede 170 hacı adayının kutsal topraklara uğurlandığını ve 3 yıldır hacı adaylarının hep yanında olduklarını dile getirerek ederek hacı adaylarından hayır dualarını istedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okunan törende İl Müftüsü İsmail Çiçek, vatanın birlik ve bütünlüğü için dualar ederek hacı adaylarının sağlıkla gidip gelmelerini temenni etti.

Hacı adayı olan Mahmut Sincar, güzel bir duygu içinde oldukları, Türkiye, Müslümanlar ve Cumhurbaşkanı için dua edeceğini söyledi.

Hacı adaylarından Mehmet Emin Beyazıt ise, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, ülke için dua edeceklerini ifade etti.

13 yıldır hacca gitmek için beklediğini aktaran Mehmet Kantaş da yaşadığı duygunun anlatılamaz olduğunu dile getirdi.

Hacı adayları, pasaport işlemlerinin ardından zılgıtlar, gözyaşları ve dualarla uğurlandı.