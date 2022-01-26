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Mardinli inşaat işçisi Cezayir'de Covid-19'a yenik düştü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki inşaat işçisi, Cezayir’de yakalandığı Covid-19’a yenik düştü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki inşaat işçisi, Cezayir'de yakalandığı Covid-19'a yenik düştü.


Kızıltepe'ye bağlı Yarımca köyünde yaşayan inşaat işçisi 54 yaşındaki Kadri Atsız, çalışmak için gittiği Cezayir'de Covid-19'a yakalandı. Korona virüs tedavisi gören 7 çocuk babası Kadri Atsız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Yarımca köyüne getirilen Atsız, bu sabah gözyaşları arasında toprağa verildi.

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