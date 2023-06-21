Mardinli kadınlar Konya gezisinde

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ‘Cennet Vatanımızı Geziyoruz Projesi' çerçevesinde kadın kursiyerlere yönelik kültürel gezi etkinliği düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim gören kursiyer kadınlara yılsonu etkinlikleri kapsamında 19-21 Haziran tarihlerinde Konya gezisi düzenlendi.

Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin Kadın Aile Destek Merkezlerinde eğitim gören kursiyer kadınlara “Cennet Vatanımızı Geziyoruz” moral ve motivasyon gezisinde, dört ilçeden 164 kadın kursiyer katıldı.

Düzenlenen gezide yıl boyunca Kadın Aile Destek Merkezlerinde açılan mesleki eğitim, beceri ve hobi kurslarında aktif olarak katılım sağlayan kadınlara Konya'nın tarihi ve kültürel mekanları gezdirildi. Kahvaltı ile başlayan gezide kadınlar, eğlenceli ve keyifli saatler geçirerek memnuniyetlerini dile getirdi.