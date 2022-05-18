Mardinli kick boksçu dünya üçüncüsü oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde milli kick boksçu Ömer Ekinci, dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 52 ülkeden 3 bin 200 sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Dünya Kick Boks Kupası için şampiyona düzenlendi. Şampiyonada Mazıdağlı kick boks sporcusu Ömer Ekinci,94 kiloda büyükler kategorisinde dünya 3.'sü oldu.

Mazıdağı'na spor tarihinde ilk dünya şampiyonası ödülü

Kick Boks sporcusu Ekinci, yapılan müsabakada 3.'lük madalyasını alarak Mazıdağı'na döndü. Böylece Mazıdağı'na spor tarihinde ilk defa dünya şampiyonluğu ödülü verilmiş oldu. Hedefi birincilik olduğu söyleyen Ekinci, ”Dünya üçüncüsü olmak güzel bir duygu ama gönül isterdi ki, şehrime birincilikle dönmek isterdim. İnşallah bir sonraki şampiyonada istediğim hedefe ulaşırım” dedi.