Mardinli kuaför Aydın ödüllere doymuyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan kuaför Yusuf Aydın, Şanlıurfa'da ilk kez düzenlenen '2021 Uluslararası Doğu Ödülleri' töreninde 'Doğunun en iyi çıkış yapan kuaförü' ödülünü aldı.

Şanlıurfa'da ilk kez düzenlenen '2021 Uluslararası Doğu Ödülleri' sahiplerini buldu. Sanat, iş ve medya dünyasından ünlü isimlerin buluştuğu gecede ödüller sahiplerine verildi. Enes Furkan Bilgiçli ve Ebru Özkan'ın organizatörlüğünü yaptığı gecede sunuculuğu ünlü sanatçı Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu yaptı.

Yusuf Aydın'a 'Doğunun en iyi çıkış yapan kuaförü' ödülü

Ödül töreninde çok sayıda siyasetçi, iş insanı, basın yayın grupları, belediye başkanları ve sanatçılar ödüllerine kavuştu. Şanlıurfa'da ilk kez uluslararası çapta düzenlenen programa, Mahmut Tuncer, Latif Doğan ve Aynur Haşhaş, türküleriyle damga vurdu. Kızıltepe'nin uluslararası arenada adından söz ettiren kuaför Yusuf Aydın, ‘Doğunun en iyi çıkış yapan kuaförü' ödülünü layık görüldü.

Büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Aydın, "Doğunun en iyi çıkış yapan erkek kuaförü olarak aldığımız bu ödülü, Mardin halkına armağan ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı olduğunu vurgulamak isterim. Memleketimi ve mesleğimi en iyi şekilde temsil edeceğim nice ödülleri alacağım başka organizasyonlarda yine yer alacağız inşallah" dedi.