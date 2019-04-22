Mardinli Marilyn Monroe'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Marilyn Monreo'ya benzerliği ile dikkat çeken Melek Akarmut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kırsal mahallelerinde okuyan çocuklara keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak için kolları sıvadı. Çocukların sinema ile tanışıp kitap okumalarını sağlamayı amaçlayan Akarmut, 45 öğrenciyi Mardin'de bir alışveriş merkezinde ağırladı.

Öğrencileri Marilyn Monroe kostümü ile karşılayan Akarmut, öğrencilerden gördüğü sevgi karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Akarmut, "Küçük Çabalar Büyük Umutlar Projesi kapsamında öğrenciler ile bir araya geldik. İlk kez sinema ile tanışan çocuklarımız var. Onları böyle mutlu gördüğüm için çok mutluyum. İnşallah daha büyük projeler yapabiliriz” dedi.

Öğrenciler de çok mutlu olduklarını belirterek Akarmut'a teşekkür etti. Öğrenciler ayrıca yanlarında getirdikleri mektupları, yumurta ve yoğurtlarla birlikte Akarmut'a hediye etti.

Çocuklarla birlikte keyifli vakit geçiren Akarmut öğrencilere daha sonra kitap hediye etti.