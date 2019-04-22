İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mardinli Marilyn Monroe'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Mardinli Marilyn Monroe olarak tanınan Melek Akarmut 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, kırsal mahallelerde okuyan 45 çocuğa sinema bileti hediye ederek eğlence merkezinde keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.


Marilyn Monreo'ya benzerliği ile dikkat çeken Melek Akarmut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kırsal mahallelerinde okuyan çocuklara keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak için kolları sıvadı. Çocukların sinema ile tanışıp kitap okumalarını sağlamayı amaçlayan Akarmut, 45 öğrenciyi Mardin'de bir alışveriş merkezinde ağırladı.


Öğrencileri Marilyn Monroe kostümü ile karşılayan Akarmut, öğrencilerden gördüğü sevgi karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Akarmut, "Küçük Çabalar Büyük Umutlar Projesi kapsamında öğrenciler ile bir araya geldik. İlk kez sinema ile tanışan çocuklarımız var. Onları böyle mutlu gördüğüm için çok mutluyum. İnşallah daha büyük projeler yapabiliriz” dedi.


Öğrenciler de çok mutlu olduklarını belirterek Akarmut'a teşekkür etti. Öğrenciler ayrıca yanlarında getirdikleri mektupları, yumurta ve yoğurtlarla birlikte Akarmut'a hediye etti.


Çocuklarla birlikte keyifli vakit geçiren Akarmut öğrencilere daha sonra kitap hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.