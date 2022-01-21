Mardinli mühendisten incir kolonyası

Mardin'de, taştan ürettiği kolonya ile ses getiren kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, şimdi ise şifa kaynağı olan incirden kolonya üretti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, kolonya kültüründe yaptığı üretimlerle adından söz ettirmeye başladı. Dr. Mars kolonyaları markasıyla Mardin'de ve tüm Türkiye'de adını duyuran Adsoy, kokusunu beğendiği hemen hemen bütün maddelerin kolonyasını üretiyor. Adsoy'un son çalışması ise şifa kaynağı olan incirden kolonya oldu.

Devlet desteği ile çalışmalar yaptığını belirten Adsoy, taşlı kolonya denediklerini, denedikleri taşın kültürümüzde var olan, insanların bildiği ve etkisine inanılan bir taş olduğunu söyledi. O etkiden yola çıkarak şimdi de incir üzerinden devam ettiklerini aktaran Adsoy, “İncirin şöyle bir özelliği var, Anadolu topluluğunda insanlık tarihi ile özdeşleşen bir kültür meyvesi olarak tanımlanır. Türkiye'ye özgü bir meyvedir. Türkiye'de var olmuştur. Sonra Filistin, Suriye oradan Ortadoğu, Çin ve Hindistan'a gitmiştir. Aslında bizim kültürümüzde, geçmişimizde ve tarihimizde yer alan bir bitkidir. Hatta incir bütün dinlerde de kutsal olarak bilinir" dedi.

"İncire hak ettiği değeri vermek istedik"

İncire hak ettiği değeri vermek istediklerini söyleyen Adsoy, “Sadece incirin ismini kullanarak yapılan bir kolonya değil de incirin kendisini, özütünü kullanarak kokusunu kendinden alarak ve ayrıyeten şişesine inciri sığdırarak böyle bir çalışma yaptık. Biz beğeniyoruz. Umarım insanlar da beğenir. Farklı bir koku, farklı bir görsel olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar da memnun. Umarım akik taşı kadar tutulur ve sevilir. Bir nevi incirin suyunu çıkardık öyle de diyebiliriz” diye konuştu.

Tarih boyunca incirin yaprağı, dalı, kökü ve reçinesi ilaç olarak kullanıldığını ifade eden Adsoy, "Şu an bütün dünyanın yaşadığı korona sürecinde kolonya çok büyük bir önem arz etmeye başladı. Biz, bu inciri alıp hastalıktan korunmak için ve kullanmaları için incir kolonyası yaptık. Kullananlardan çok hoş tepkiler alıyoruz. Özellikle aldıkları koku ile kendilerini incir ağacının altında hissettiklerini söylüyorlar. O tepki bile bizim için yeterlidir. Demek ki biz, bu işi becerebilmişiz" şeklinde konuştu.

İşletmelerini KOSGEB girişimcilik desteği ile açtıklarını kaydeden Adsoy, "İlk adım her zaman önemlidir. İlk adımda böyle bir destek ile başladığımız için öncelikle Mardin KOSGEB İl Müdürlüğü ve tüm çalışanlarına ve KOSGEB Genel Müdürlüğü'ne ayrıyeten teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.