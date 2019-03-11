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Mardinli öğrenciler Çin'e gönderildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politikalar Atölyesince yürütülen ’Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri’ projesi kapsamında 11 öğrenci Çin’e gönderildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politikalar Atölyesince yürütülen 'Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri' projesi kapsamında 11 öğrenci Çin'e gönderildi.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin Dış Politikalar Atölyesinin yürüttüğü proje kapsamında 12 hafta boyunca verilen eğitimler tamamlandı. Başarılı olan 11 öğrenci proje kapsamında Çin'e gönderildi. Öğrenciler 5 gün boyunca Pekin ve Şanghay Üniversitelerinde Türkoloji bölümünde okuyan öğrencilerle bir araya gelecek Yeni İpekyolu Perspektifinde Türkiye-Çin ilişkileri üzerine sunum ve toplantılar yapacak. Yapılacak gezinin ardından Türkiye'ye dönecekler.

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