Mardinli öğrenciler hayvanlar için mama kabı ve yuva yaptı

Mardin'de öğrenciler, sokak hayvanları için su boruları ve köpük kutularından mama kapları ve yuvalar yaparak, bunları kentin çeşitli noktalarına bıraktı.

Mardin Anadolu Lisesi öğrencileri, kış şartlarında zor koşulda yaşayan sokak hayvanları için su borularından mama kapları ve köpük kutulardan yuva yaptı. Öğrenciler, yaptıkları kap ve yuvaları, Mardin 15 Temmuz Şehitler Parkı ve tarihi Mardin sokaklarına yerleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Parkında bir araya gelen öğrencilerin örnek projesine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Bakım Merkezi çalışanı ve Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) İl Temsilcisi Veysel Ögdür, okul yönetimi de destek verdi.

Projede yer alan öğrencilerden Hilal Ermiş, kendilerini bu projeyi yapmaya iten birçok olumsuz etkenin olduğunu belirterek, “Osmanlı Devletinde hayvanlar için birçok şey yapılmış. Hayvanlar için kebap günleri, kediler için inşa edilen evler. Tarihten günümüze hayvanlara çeşitli eziyet çektirilmiş aç bırakılmış. Bizim üzerimize düşeni yapmadığımızı düşünüyorum. Bu projeyi geliştirdik. Daha ileri projelere ışık olsun. Su borularını mama koymak için yaptık. Kediler kış şartlarında üşümemesi için köpükten evler yaptık. Kış ayındayız hayvanlar soğukta zor durumda kalıyor. İnsanlardan istediğimiz bu kapları boş gördüklerinde doldurmaları” dedi.

Mehmet Toparlı adlı öğrenci ise, dünyanın sadece insanlar için yaratılmadığını kaydederek, “Aynı zamanda hayvanlar ve birçok canlı için de yaratıldı. Bizler bu canlılara sahip çıkmalıyız ve örnek olmalıyız” diye konuştu.