Mardinli öğrencilere konserli karne hediyesi

Aziz Sancar Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte “Yetenek Sizsiniz” isimli yarışma programında başarıyla yarışan Balıkesir Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Okulu Hayatın Ritmini Yakala Ekibi öğrencilere unutulmaz bir konser düzenledi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimizde her kesimden tüm vatandaşlarımızın mutlu olması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız hemşehrilerimizin yaşamaktan mutluluk duyduğu bir Mardin'i inşa etmektir. Bu bağlamda öğrencilerimiz içinde sürekli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle tatil dönemlerinde evlatlarımızın kaliteli zaman geçirmeleri için çaba veriyoruz. Sömestr tatili öncesinde de okullarımızda anlamlı etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizin unutamayacağı programlara imza attık” ifadesini kullandı.

Son olarak Balıkesir Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Okulu Hayatın Ritmini Yakala Ekibini ağırladıklarını ileten Yaman, “Balıkesir'den gelen misafirlerimiz daha önce birçok platformda başarılarından dolayı isimlerinden söz ettirmişti. Son olarak özel bir televizyon kanalında yayınlanan yetenek yarışmasında derece elde eden öğrencilerimizin ilimiz öğrencilerine güzel bir konser vereceğini düşündük. Bu nedenle program düzenleyerek öğrencilerimiz için moral sağlayacak bir çalışmayı daha gerçekleştirmiş olduk. Sömestr de geçtiğimiz yıl olduğu gibi buz pistini de hizmete açmakla beraber ilimiz öğrencilerini bir kez daha mutlu edeceğiz” diye konuştu.