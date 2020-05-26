İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardinli öğretmenden örnek davranış

Mardin’de yol ortasında ölü halde bulunan bir kediyi eline alarak yolun kenarına bırakan Hilal öğretmenin davranışı yürekleri ısıttı.

Mardin'de yol ortasında ölü halde bulunan bir kediyi eline alarak yolun kenarına bırakan Hilal öğretmenin davranışı yürekleri ısıttı.


Mardin Devlet Hastanesi yakınlarında aracı ile seyir halinde giden İngilizce öğretmeni Hilal Yıldız, plakası henüz belirlenemeyen arabanın çarpıp yol ortasında bıraktığı ölü kediyi eldiven takıp yolun kenarına bıraktı. Yıldız, yolda gördüğü kediyi öylece bırakmaya yüreğinin el vermediğini söyledi. Yıldız, "Yolda gördüğüm ölü kediyi bırakmak istemedim, elimle alıp yolun kenarına bıraktım. Hayvana çarpıp bırakmak büyük canilik. Arkadaşlar lütfen araçlarınızı kullanırken dikkat edin, hayvanlar her an her yerden çıkabiliyorlar. Onlar da bizim yaşamımızın içerisindeler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.