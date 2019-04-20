Mardinli 'özel' sporcular şampiyonluğa ulaştı

Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Bölge Şampiyonası'nda Mardinli Kader Aksoy kızlar mental 100 metre koşuda ve uzun atlamada, Leyla Demir ise kızlar mental 100 metre ve 200 metre koşuda kendi yaş kategorilerinde bölge şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Atletizm Bölge Şampiyonaları müsabakaları 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Müsabakada Mardin özel sporcular, Kader Aksoy kızlar mental 100 metre koşuda ve uzun atlamada, Leyla Demir ise kızlar mental 100 metre ve 200 metre koşu da kendi yaş kategorilerinde bölge şampiyonu oldu.

Mardin Özel Sporcular Kulübü Başkanı Emrullah Aldemir, sporcuların fiziksel, bilişsel ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Aldemir, "Sosyal hayata daha iyi adapte olabilmelerine katkı sağlamak ve var olan yeteneklerini keşfedip geliştirmek için kurulan derneğimizdeki sporcularımızın başarılar elde etmesi bizleri heveslendiriyor. Bu da daha çok engelli bireylerimize ulaşıp onlarında bu süreçte yer almasını sağlamak bizleri motive ediyor. Bu süreçte yanımızda olan, bizi destekleyen kurum müdürlerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve sporcularımızın antrenörü özel eğitim öğretmeni İlkay Şahin hocamıza teşekkür ederiz. Sporcularımızı tebrik eder ilerleyen tarihlerde yapılacak olan Türkiye şampiyonasında başarılar diliyoruz. İnşallah hedef milli takıma birkaç Mardinli özel sporcu koyarak bir ilki yaşamak" dedi.