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Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, memleketi Mardin’in Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) naaşı, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine getirildi. Şehit için Ortaçarşı Mahallesi'ndeki Ebu Zeyd Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin 2 aylık eşi Funda Akbulut, eşinin tabutuna sarılıp ''Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Akbulut'un cenazesi Kıble Mezarlığı'na defnedildi. Defin sırasında Akbulut'un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonrası Vali Yaman, şehidin yakınlarına Türk bayrağı verdi.

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