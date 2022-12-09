İhlas Haber Ajansı

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Mardinli ünlü şef workshop gerçekleştirdi

Mardin’in yetiştirdiği ünlü şeflerden Bedri Usta, Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) davetlisi olarak Mardin’e geldi.

Mardin'in yetiştirdiği ünlü şeflerden Bedri Usta, Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) davetlisi olarak Mardin'e geldi.


Şef Bedri Usta üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek workshop ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirdi. MAÜ Kadim Mardin Yemekleri Projesi Uygulama Mutfağında sabah gerçekleştirilen workshop etkinliğinde dünyaca ünlü kebap şefi Bedri usta kebapla ilgili özel bilgiler verdi, fakülte bahçesinde öğrencilerle uygulamalı kebap pişirip öğrencilere ikram etti. Türkiye'nin sıra dışı şefi Bedri usta, öğrencilerin keyifle takip ettiği workshop etkinliği sonunda ilham veren yaşam hikayesini anlattığı Ustalıkla Pişer Hayat kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti. Bedri Usta, öğrencilerle selfie çekmeyi de ihmal etmedi. MAÜ Vali Kılıçlar Salonunda yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla 'Ustalıkla Pişer Hayat' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

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