Mardinlilerden 8 milyon liraya restore edilen tarihi camideki avlunun ve tuvaletin pis haline tepki

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2019 yılında Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yaklaşık 8 milyon liraya restore edilerek ibadete açılan tarihi Ulu Camii'nin tuvaletlerinin ve avlusunun bakımsız ve kir içinde olması cemaatin tepkisini çekiyor.

Artukoğullarından Yavlak Arslan tarafından 1184'te yapımına başlanan ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204'te tamamlanan Kızıltepe Ulu Camii'nde 2015 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Restorasyon 2019 yılında tamamlanmış ve cami yeniden ibadete açılmıştı. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yaklaşık 8 milyon liraya restore edilen tarihi caminin tuvaletlerinin ve lavabolarının kir içinde olması, namaza gelen vatandaşların tepkisine neden oldu. Cemaatin verdiği bilgiye göre, tarihi caminin kadrolu imam hatibi de bulunmuyor.

"Bu camiye daha çok önem vermemiz gerekmektedir"

Murat Uğurlu isimli vatandaş, şadırvan da muslukların da olmadığını ifade ederek, “Camimiz için son 3 yıldır sürekli müftülüğe talepte bulunuyoruz kadrolu imamı, müezzini ve herhangi bir temizlik görevlisi bulunmamakta. Dile getirdiğimizde müftülük sürekli ‘CİMER'e bildirin, şikayette bulunun' diyorlar. Her cuma buraya geliyoruz abdest almak için, kullanılmadığı için abdest alamıyoruz orada. Buraya ivedilikle temizlik görevlisi hem kadrolu imam, hem müezzin yönlendirilmesi, hem bu cami için ve hem tarih için önem arz edecektir. Çünkü burası tarihi camidir ve Artuklulardan kalan camidir. Bu camiye daha çok önem vermemiz gerekmektedir” dedi.