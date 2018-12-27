Mardinmasa ekipleri Süryani vatandaşları ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentin farklılıklarını zenginlik olarak gördüklerini belirterek, Mardin dünyaya örnek gösterilecek özelliklere sahip bir şehirdir. İlimiz Türk, Kürt, Arap, Süryani ve farklı dillerin ve dinlerin iç içe huzur içinde yaşadığı bir şehirdir. Camiler ve kiliselerin aynı sokakta olduğu Mardin, özel günlerin de anlam bulduğu bir şehirdir. Bu noktada bizler de ilimizde yaşayan tüm kesimlerin dini ve manevi günlerinde yanlarında oluyoruz” dedi.

Bu düşünceler ile şehirde yaşayan Süryani vatandaşların Doğuş Bayramı'nda da (Noel) yanlarında olduklarına vurgu yapan Yaman, “Şehrimizde Süryani vatandaşlarımız 25 Aralık Doğuş Bayramı'nı kutlamaktadır. Bu nedenle bizde Büyükşehir Belediyesi olarak onların bu manevi günlerinde yanında olmak istedik. Süryani hemşehrilerimizi Mardinmasa ekiplerimiz vasıtasıyla evlerinde ziyaret ediyor ve onları mutlu ediyoruz. İlimizde bu tür özel günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.