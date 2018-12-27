İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardinmasa ekipleri Süryani vatandaşları ziyaret etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri, Süryani vatandaşları ziyaret ederek, noellerini kutladı.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentin farklılıklarını zenginlik olarak gördüklerini belirterek, Mardin dünyaya örnek gösterilecek özelliklere sahip bir şehirdir. İlimiz Türk, Kürt, Arap, Süryani ve farklı dillerin ve dinlerin iç içe huzur içinde yaşadığı bir şehirdir. Camiler ve kiliselerin aynı sokakta olduğu Mardin, özel günlerin de anlam bulduğu bir şehirdir. Bu noktada bizler de ilimizde yaşayan tüm kesimlerin dini ve manevi günlerinde yanlarında oluyoruz” dedi.


Bu düşünceler ile şehirde yaşayan Süryani vatandaşların Doğuş Bayramı'nda da (Noel) yanlarında olduklarına vurgu yapan Yaman, “Şehrimizde Süryani vatandaşlarımız 25 Aralık Doğuş Bayramı'nı kutlamaktadır. Bu nedenle bizde Büyükşehir Belediyesi olarak onların bu manevi günlerinde yanında olmak istedik. Süryani hemşehrilerimizi Mardinmasa ekiplerimiz vasıtasıyla evlerinde ziyaret ediyor ve onları mutlu ediyoruz. İlimizde bu tür özel günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.