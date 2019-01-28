Mardinmasadan atık pil kampanyası

Başlatılan çalışmayla bin adet atık pil getiren çocuklara tablet, 500 adet atık pil getiren çocuklara bisiklet, 250 adet atık pil getiren çocuklara taşınabilir şarj aleti, 50 adet atık pil getiren çocuklara sinema bileti, 30 adet atık pil getiren çocuklara oyuncak ve 25 adet atık pil getiren çocuklara ise top hediye edileceği belirtildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu konuda Mardinmasa birimimiz atık pil toplama kampanyası ile bir çalışmayı daha hayata geçiriyor” dedi.

"Doğa dostu belediye"

Mardin Büyükşehir Belediyesinin doğa dostu belediye olduğunu belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Çevre dostu şehir olma yolunda örnek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Doğamız maalesef bilinçsizce atıkların çevreye bırakılması nedeniyle günden güne kirletilmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi için bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarını önemli buluyoruz. Bilindiği üzere devletimiz ve hükümetimiz poşetlerle ilgili örnek bir çalışma başlatmış ve biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaya destek vermiştik. Mardinmasa birimimiz aracılığıyla dağıttığımız 200 bin adet bez çanta ile doğanın temiz kalmasına katkı vermiştik. Şimdi ise yine önemli bir çalışmayı başlatıyoruz. Doğaya en büyük zararı veren atık pillerin toplanması çalışmasını başlattık” diye konuştu.

"Hedefimiz güzel bir doğa bırakmak"

Çalışmayı Mardinmasa organizasyonunda hayata geçirdiklerini aktaran Yaman, “Belediyeciliğin sadece şehri fiziki olarak güzelleştirmek olmadığını biliyoruz. Aynı zamanda yeşil bir şehri ortaya çıkarmalı ve çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlanmalıdır. Bu düşünceyle çocuklarımızın bu kampanyayla bilinçlenmesini istedik. Çeşitli hediyeler ile bu bilincin artmasına vesile olacağız. Atık piller doğaya bırakıldığında son derece tehlikeli zararlar vermektedir. Aslında son derce masum görünen piller tam anlamı ile doğanın katilleri arasında yerini almıştır. Böylesine ciddi zararları olan atık pillerin günlük hayatımızda ne kadar çok kullanıldığı düşünülürse zararları aşikardır. Bu nedenle bilincin öncelikle çocuklarımız tarafından başlamasını düşündük” ifadelerini kullandı.