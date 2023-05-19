Mardinspor gelecek sezon için kolları sıvadı

Lig'in yeni ekibi Mardin 1969Spor, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı, zirveyi hedefleyen güçlü bir takım için çalışmalara başladı.

Kulüp yönetimi takımı Lig'e taşıyan teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile yola devam kararı alındı.

Başkan Rıdvan Aşar, deneyimli hoca ile uyumlu çalışmalar yaparak yeniden profesyonel lige çıktıklarını ifade ederek aynı başarıyı burada da göstereceklerine inandıkları için yola devam kararı aldıklarını söyledi.

İç transferde teknik heyetin kalmasını istediği oyuncularla yeniden anlaşmaya başlayan Güneydoğu ekibi, dış transferde de sağlam adımlar atıyor. Teknik direktör Cevdet Uzunköprü ve ekibi, 2. Lig ve 3. Lig de maçlar izleyerek transfer listesi oluşturuyor.