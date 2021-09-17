İhlas Haber Ajansı

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Market deposunda korkutan yangın

Mardin’de bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik uğraşları sonucunda söndürüldü.

Mardin'de bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik uğraşları sonucunda söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin yolu üzeri Devlet Hastanesi karşısında bulunan bir marketin deposunda meydana geldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle kapıdan giriş yapamamaları üzerine deponun duvarını kepçe ile kırarak alevlere müdahale etti. Yangın 7 araç ile 23 itfaiye personelinin 4 saatlik çalışmaları sonucunda söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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