MARMEK'ten bez çanta üretimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Mardin Meslek Edindirme Merkezi (MARMEK), plastik poşet kullanımını en aza indirgemek amacıyla bez çanta üretimine devam ediyor.

Kursiyerler tarafından kesilen kumaşlar, tekstil atölyesinde dikimi gerçekleştirilerek çanta haline getiriliyor. Daha sonra Mardin'in geleneksel el sanatlarından olan tahta baskısıyla çantaya baskı yapılıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında üretilen bez poşetler ile verimliliğin artması, geri dönüşüm sayesinde üretim maliyetlerinin azalması, doğal kaynakların tükenmesi sorununun önüne geçilmesi, çevre koruma bilincinin oluşturulması, gelecek kuşaklara aktarılması ve rutin bir davranış haline gelmesi, hava kirliliğinin belirli bir düzeyde önüne geçilmesi gibi pek çok kazanımın gerçekleşmesi bekleniyor.