MARSİAD üyeleri iftar programında buluştu

Mardin'de MARSİAD çatısı altında toplanan sigorta acenteleri Kamor Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan MARSİAD Başkanı Mehmet Ziya Demirkaya, seçimden seçime üyelerini hatırlayan değil, her zaman üyesini hatırlayan, meslektaşının yanında durabilen bir derneğe ihtiyaç olduğunu düşündüklerini söyledi. Demirkaya, "Bizler sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren her biri kendi payına düşen bir çalışma ile kendisini idame etmeye çalışan acenteleriniz. Meslektaşına saygılı bir biçimde müşteri memnuniyetini yükselten acenteler olarak katkı sunmayı düşünen bir dernek olmak istedik. Şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum, Mardin'deki her bir acente işletmecisi kardeşimizin kurumsallaşma yönündeki çabalarının destekçisi olarak tüm acentelerimizin gerek sigorta şirketleri nezdinde gerekse de müşterilerimiz nezdinde saygın bir imaj kazandırabilmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız" dedi.

Dernek yöneticileri ve üyelerin birlikte çektikleri aile fotoğrafının ardından program sona erdi.