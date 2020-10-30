MARSU haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı

Mardin Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi toplantı salonunda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ve MARSU yetkilileri katıldı. Kentin içme suyu sorunu başta olmak üzere yapılması planlanan ve yapımı devam projelerin haftalık olarak değerlendirildiği toplantıda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, kaçak su ile mücadeleden taviz verilmemesi konusunda talimatlarda bulunurken çalışmaların şehrin artan nüfusu ve göç gibi faktörlerin göz önünde bulundurularak yapılmasını istedi. Artuklu ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılanmak için ilçede su arama çalışması yapılmasının önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, "Mardin'in su sorunun ortadan kaldırmak ve bir daha kentte su sorununu konuşmamak için çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Artuklu ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için ilçede su arama çalışmaları yapılması elzemdir. Çalışmalarımızı şehrin uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacak şekilde özenli bir şekilde gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Mardin-Kızıltepe içme suyu isale hattında oluşan sorunlar nedeniyle vatandaşların mağduriyetini sona erdirecek çalışmalara ağırlık verildiğini aktaran Vali Demirtaş, "Artuklu, Nusaybin, Kızıltepe ilçelerimiz başta olmak üzere birçok yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacını karşılayan Mardin-Kızıltepe içme suyu isale hattında oluşan sorunlar nedeniyle vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu mağduriyeti bitirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Gökçe, Ortaköy, Şenyurt, Kabala, Ömerli, Yeşilli ve güzergah üzerindeki ilçelerimiz ile birçok mahallemizin ihtiyacı karşılayacak DSİ Genel Müdürlüğü Beyazsu kapitajından saniyede 2 bin 580 litre su tahsisi ile alternatif isale hattı projelendirilmiş olup, proje Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı" diye konuştu.

Toplantı, kentin su sorunu ortadan kaldıracak çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.