‘Masal Şehrim Mardin' yarın görücüye çıkıyor

Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Mardin fotoğrafçıları fotoğraflarından oluşan "Masal Şehrim Mardin" karma fotoğraf sergisi Mardin Müzesi sanat galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Mardin'in tarihi ve doğal güzelliklerinin objektiflere yansımalarının yer alacağı sergide Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın kendi objektifinden çektiği fotoğraflarda ilk kez görücüye çıkacak. Sergide yer alacak fotoğraflarda Mustafa Kılıç, Kerim Kan ve Sümer Yüksel'in objektifine yansıyan Mardin'in tarihi yapıları, turizm konsepti ve doğal güzellikleri sergide yer alınacak.