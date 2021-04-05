MAÜ 5T açılımı ile Mardin'i kalkındırmayı hedefliyor

MAÜ yönetimi bölgede fark oluşturacak ‘5T' alanlarında belirlediği vizyonu basın mensupları ile paylaştı.

MAÜ Kampüs Toplantı Salonunda yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen üniversite yönetimi, Mardin'in; Ortadoğu pazarına yakın olması, genç dinamik nitelikli insan gücüne sahip olması, İpekyolu uluslararası ticaret hattı üzerindeki stratejik konumu, kültür ve inanç turizminde marka kent olması, sahip olduğu verimli ovaları ve yüksek tarım potansiyeli ile güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyelinin varlığı konularındaki dikkat çekici özelliklerinin üniversite tarafından akademik destekle yeniden yapılandırılması noktasında belirlenen ‘5T' vizyonunu ele aldı. Bölgenin nabzını tutan ve şehrin kozmopolitik yapısının barındırdığı Turizm, Tasarım, Tarım ve Ticaret potansiyelinin üniversite tarafından ele alınarak akademik yaklaşımlarla zirveye taşıyacak çalışmaların yapıldığını söyleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Pro. Dr. İbrahim Özcoşar, “Üniversitemiz bünyesinde kurulu bulunan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, sağlık yüksekokulu ve yakın zamanda kurulması planlanan tıp fakültesi ile birlikte Mardin ili ve coğrafyasında sağlık turizmi ve sağlık personeli yetiştirme konularında önemli bir merkez olmayı hedefliyoruz. Kurulacak tıp fakültesinin şehrin hinterlandı içerisinde yer alan çevre il ve ilçelerin de sağlık ihtiyaçları karşılanacak ve ülkemizin sağlık turizmi kapasitesinin artmasına vesile olacaktır” dedi.

MAÜ'nün ‘İnanç ve Kültür Turizmi İhtisas Üniversitesi' olma kapsamında hayata geçirdiği projeleri belirten Özcoşar, Türkiye'de ilk kez açılan lisans programlarına bölgedeki ilk ve tek turizm doktora programları ile diğer üniversitelerden sıyrıldığını belirterek, "İnanç ve turizm rehberliği, turizm ve kültürel miras, turizm işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları, turizm rehberliği ve sağlık turizmi alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile şehrin değerleri profesyonel olarak ele alınacaktır. Turizm alanında gerçekleştirilecek projelere önemli bir katkı sağlayacak olan turizm eğitim, uygulama ve araştırma merkezini kurduk. Türkiye'nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtımına yardımcı olmak üzere turizm sektörünü canlandırmaya yönelik faaliyetlerde merkezimiz önemli bir rol üstlenecektir" diye konuştu.

Özcoşar, Türkiye'de turizm rehberliği öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini güçlendirmek adına Mardin'in Simgelerinden biri olan Kasımiye Medresesi'ni ‘Turizm Rehberliği Uygulama Alanı' olarak kullanıma açarak bir ilke imza attıklarını ifade etti.

Konuşmalarına tasarım alanındaki vizyonu tanıtarak devam eden Özcoşar, kültürel değerleri çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan, bölgesel değerlerden güç alan sanat alanında özgün, oluşturucu ve evrensel düzeyde bilgi ve çalışmalar üreten MAÜ'nün tasarım alanında oluşturduğu vizyonuna paralel olarak sanat eğitiminde yenilikçi ve ahlaki değerlerle donanmış, sanata ve tasarıma katkı sağlayacak bireyler yetiştirerek, öncelikle Mardin ve çevresinde daha sonra ise tüm dünyada ürünler ortaya koyabilecek teknik beceri ve bilgilerin oluşması için önemli çalışmaların yürütülmeye devam ettiğini aktardı.

‘5T' vizyonundan biri olan ‘Tarım' konusuna değinen Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan uygulamalı bilimler fakültesi ile birlikte Mardin'de yer alan geniş tarım arazilerinin bilimsel yol ve yöntemlerle, verimli kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Son olarak ‘Ticaret' vizyonuna değinen ve bölgede buluna iki adet sınır kapısının varlığına değinerek bu sınır kapılarından ortalama 4 milyon yolcu ve 1 milyon 400 bin sevkiyat araçlarının geçtiğini ve bu rakamın komşu ülkelerde süren iç karışıklığın sona ermesinden sonra bölgenin ticaret açısından çok daha büyük bir pay sahibi olacağının altını çizen Rektör Özcoşar, “Bu noktada bölgemizde sanayi tesislerinin arttırılması ve marka değeri yüksek firmaların kurulması gerekmektedir. Üniversite olarak bölgenin enerji kaynaklı sorunları ile enerji kullanımı gibi konulara odaklanarak, enerji sektörü ve bu konuda önemli çalışmalar yapmış akademisyenler ile yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalıştay düzenledik. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynakları ile bölge, kurulacak olan fabrikalar için daha cazip hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Şehrin ve bölgenin bünyesinde barındırdığı tüm değerleri gün yüzüne çıkararak gelişmesine katkı sunan Mardin Artuklu Üniversitesi, oluşturmuş olduğu ‘5T' vizyonuna ileriki süreçlerde ‘Teknoloji' vizyonunu da katarak bir Teknokent çalışmalarının da gündeme alınacağını bildirildi.