MAÜ 7 ilde yabancı öğrenci sınavı yaptı

Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Mersin, Bursa, İstanbul ve Samsun olmak üzere 7 farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yabancı Öğrenci Sınavına başta Suriye ağırlıklı olmak üzere farklı ülkelerden yaklaşık bin 250 öğrencinin katıldığı bildirildi. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak ilk kez farklı şehirlerde eş zamanlı olarak Yabancı Öğrenci Sınavını gerçekleştirdiklerini belirten Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Ahmet Bütün, "Sınavın kaliteli ve profesyonel bir şekilde yürütülmesi için geniş bir ekip ile birlikte yoğun bir mesai harcadık. Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve yabancı öğrencilerin daha başarılı olmalarını mümkün kılmak için sınav soru kitapçıklarını Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 ayrı dilde hazırladık. Yaptığımız sınavlara katılımın yoğun olması, yabancı öğrencilerin sınavlarımızı benimseyerek bizlere güven duyduğunun bir kanıtıdır" dedi.

MAÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Mustafa Öztürk, MAÜ-YÖS 2020/2 sınavına gösterilen yoğun ilgiden dolayı, yakın zamanda MAÜ-YÖS 2020/3 sınavının yapılması için ilana çıkacaklarını ve yeni dönemde 5 bin öğrencinin katılım göstermesini hedeflediklerini söyledi. Doç. Dr. Öztürk, pandeminin bitmesi ile birlikte Yabancı Öğrenci Sınavını yurt dışında da yapılmasını planladıklarını ifade etti.