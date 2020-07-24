MAÜ, Beytülmakdis Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı

Mardin Artuklu Üniversitesi ile Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı arasında, eğitim, uzaktan eğitim, araştırma, akademik çalışmalar, seminer, konferans, panel, sempozyum ve çalıştaylar hazırlama gibi sosyo-kültürel alanlarda işbirliğinin oluşturulması maksadıyla işbirliği protokolü imzalandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, imzalanan protokol ile birlikte ulusal ve uluslararası alanlarda yürütülecek olan eğitim ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde destek paylaşımının mümkün kılındığını ifade etti. Rektör Özcoşar, "İmzalanan protokol ile birlikte yurt dışında bulunan üniversiteler ile düzenlenecek ortak programlar ve akademik çalışmalar için iş birliği kurulması, öncelikli hedeflerimiz arasında. Ayrıca akademik araştırma, bilgi-belge paylaşımı, müfredat materyal temini ve Ar-Ge çalışmaları da protokolümüzün kapsamı içerisindedir" dedi.

Beytülmakdis Elçileri Programı çerçevesinde, uzaktan eğitim yoluyla çeşitli faaliyetlerin icra edilmesi için koordineli çalışmaların yapılacağını belirten Rektör Özcoşar, kitap ve akademik dergi basımı konusunda da işbirliği içerisinde olacaklarını ifade ederek, üniversitenin gelişimine katkı sunacak her türlü işbirliği faaliyetlerine de açık olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Gazi Yıldız arasında işbirliği protokolü imzalandı.