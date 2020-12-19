MAÜ, BİLSEM'lerde görevli öğretmenlere lisans üstü eğitim verecek

BİLSEM'lerde görevli öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini MAÜ'de yapabilmelerini sağlayan ve iki kurum arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğine gidilmesini kapsayan protokol, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar tarafından online ortamda imzalandı. Bakanlık tarihinin en hızlı protokolünü imzaladıklarını aktaran Mehmet Nezir Gül, kurum olarak protokol niyetlerinin beyan edilmesinin ardından kısa sürede taleplerine karşılık verildiğini belirterek, MAÜ yönetiminin vizyonu ve bu konulardaki işbirliğine açık iradesinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

MAÜ'de bulunan önemli sayıda yüksek lisans ve doktora programlarının bölgeye avantaj sağladığını belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, lisansüstü programlarda diğer kuruluşlara hizmet verebilecek alt yapıya sahip olduklarını belirterek, “İşleri olabildiğince hızlı ve bürokratik detaylara boğulmadan yapabilmek bizler için önemli. İmzalanan bu protokol, hem bizim için hem BİLSEM için avantaj sağlayacak. Milî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile üniversitemiz iş birliğinde, Milî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, üniversitemiz bünyesindeki bölümlerde lisansüstü eğitim almalarına imkan sağlanacak. Öğretmenler, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitemizin imkan ve deneyimlerinden yararlanarak lisansüstü eğitim ile elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini bilim-sanat merkezlerine aktarabilecek” dedi.