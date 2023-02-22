MAÜ depremzede öğrencileri özel öğrenci olarak alacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ki eğitim-öğretim yılı bahar döneminin açılışı ertelenmiş akabinde bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilmişti.

Bu karar doğrultusunda, Mardin Artuklu Üniversitesinde bahar yarıyılı öğretim süreci şubat ayının sonun da başlayacak. Sağlık, turizm, spor, öğretmenlik gibi uygulama gerektiren derslerin uygulamalı alanları yüz yüze eğitimlerini sürdürecek. Uygulamalı derslerin dışındaki bütün dersler uzaktan öğretim şeklinde işlenecek. Depremden etkilenen öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesinde okuyabilecek. Yaşanan depremden etkilenen öğrenciler bu süreç içerisinde farklı üniversitelerde özel öğrenci olarak öğrenimlerini sürdürebilecek.

Bu çerçevede Mardin Artuklu Üniversitesi de depremden etkilenen öğrencileri başvurmaları halinde özel öğrenci statüsüyle alacak. Öğrencilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecek olan kişiler, özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler hazırlayacakları başvuru dilekçesi ile özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvurabilecek. Özel öğrenci olma şartlarını taşıyan ve başvurusu kabul edilen öğrenciler kendi üniversitelerinde okumuş sayılacak ve başarıları kendi üniversite sistemlerinde kayıt altına alınacak.