MAÜ Dr. öğretim üyesi Nesrin Yeşilmen Ukrayna'da sergi açtı

öğretim üyesi Nesrin Yeşilmen, Mardin'de ürettiği tasarımları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sanatseverlerle buluşturdu.

Türkiye'de takı tasarım alanında sanatta yeterlilik belgesi alan ve metal kili üzerine tez hazırlayan ilk akademisyen olan Dr. öğretim üyesi Nesrin Yeşilmen, çağdaş takı sergisini Ukrayna'da açtı. Teyzesinin sandığından çıkan nakışlardan ilham alıp, nakış işlemeler ile metal kilini bir araya getirerek hazırladığı yaklaşık 150 takı ile sanatseverlerin karşına çıktı.

Profesyonel bir takı tasarımcısı olan Yeşilmen'in tasarlamış olduğu takılar, 5 gün boyunca Kiev'de bulunan Yunus Emre Enstitüsü sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.