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MAÜ ‘evde üniversite' etkinliklerine devam ediyor

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından başlatılan ‘evde üniversite’ etkinlikleri ile kısa sürede rekor seviyede panel düzenledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından başlatılan ‘evde üniversite' etkinlikleri ile kısa sürede rekor seviyede panel düzenledi.


Mardin Artuklu Üniversitesi, ‘evde üniversite' sloganı ile hayata geçirdiği, haftada üç gün gündüz ve gece kuşağında farklı canlı yayın etkinlikleri ile kısa sürede rekor seviyede panel düzenledi. Evde üniversite etkinlikleri kapsamında, bilginin paylaşılmaya en ihtiyaç duyulan zamanında krizi fırsata çeviren Mardin Artuklu Üniversitesi, halihazırda derslerin yüzde 98'lik bir kısmını uzaktan eğitim yoluyla öğrencilere sunmasının yanında, düzenlediği otuzdan fazla panel ile birbirinden değerli konukları izleyiciler ile buluşturdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, ‘ahlak, bilgi, üretim' sloganıyla yola çıkıldığını ve bu doğrultuda düzenlenen panellerde, geniş bir yelpazede belirlenen alanlardan seçilen konu başlıklarının farklı perspektiflerden değerlendirilerek ele alındığı belirtildi. Evde üniversite etkinliklerinin süreklilik kazanarak devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, akademi dünyası için ciddi bir arşiv niteliği taşıyan panel videolarının artuklu.edu.tr/evdeuniversite ve https://www.youtube.com/c/mauniv linkinden izlenebileceği aktarıldı.

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