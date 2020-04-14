MAÜ Evde Üniversite Projesi ile panel düzenlemeye devam ediyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak yaşamı durma noktasına getiren korona virüs salgını nedeni ile üniversitelerin bu yılın bahar dönemi için geçerli olan eğitim faaliyetlerine ara vermiş olması, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin yeni projeler ile çalışmalarını yürütmesine engel olamadı. Mardin Artuklu Üniversitesi, evde üniversite sloganı ile hayata geçirdiği ve haftada üç gün yayınlanacak farklı canlı yayın etkinlikleri ile birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Evde üniversite etkinlikleri kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi psikoloji bölümünden Dr. öğretim üyesi Deniz Işıker Bedir'in moderatörlüğünü yaptığı canlı yayın paneline Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatrist, psikoterapist, akademisyen, yazar ve şair gibi pek çok kimliği ile tanınan Prof. Dr. Mustafa Kemal Sayar konuk edildi. ‘Salgına karşı tıbbi ve psiko-sosyal destek' başlığı altında ‘sosyal empati ve yeni dünya düzeni' konularına mercek tutuldu. Prof. Dr. M. Kemal Sayar panelde, “Zor günler geçiren insanlığın bu süreci nasıl kullandığı belirleyici bir unsurdur. Bu süreçte fikirlerimizi kuluçkaya yatırarak burada yeni ürünler devşirerek yani bir şeyler öğrenerek mi çıkacağız yoksa hiçbir şey öğrenmeden, yerimizde sayarak, eskinin yanlışlarına devam ederek mi süreci tamamlayacağız? Bence paradigmanın değişmesi lazım. Korona virüs salgını bize bir şey öğretti. Ben sadece kendimi koruyarak korunamam. Kişinin karşısındaki insanı da gözeterek, karşılıklı bir korunma bilinci ve olgunluğunu göstermek gerekir” dedi.

Evde üniversite etkinliklerinin sürekli olarak devam edeceği kaydedildi.