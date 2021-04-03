MAÜ, Göç ve Mültecilik kavramlarına araştırma merkezi ile mercek tutuyor

Bir sosyal bilim üniversitesi niteliği taşıyan ve göç trafiğinin yoğun şekilde yaşandığı bir coğrafyada yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi göç çalışmalarına ayrı bir önem atfederek bünyesinde kurmuş olduğu ‘Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi' ile toplumsal konuları mercek altına alıyor.

Hem modern hem de geleneksel yaşam biçimlerinin aynı anda var olabildiği Türkiye'de son dönemlerde göç hareketliliğinin de artmasıyla yoğun bir toplumsal etkileşimin söz konusu olduğu ve bu yoğun göç hareketliliği ile birlikte ülkemizde göç alanında sosyal araştırmaların yapılmasının gerekliliğinin bilinciyle, MAÜ ‘Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi' konuya ışık tutacak farklı konular ile etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin coğrafi olarak dünyanın farklı yerlerinden göç alan bir ülke olmasının yanında kendi içinde de pek çok açıdan çeşitlilik barındıran toplum yapısına ve yaş oranı itibariyle genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olduğunu belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “Hem ülkemizin hem de Mardin'in uzun yıllara dayanan göç tecrübesine sahip olması ve bu tecrübenin bugün de yaşanıyor olması hem ülke çapında hem de Mardin ve çevresinde göç alanında sosyal araştırmaların gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Mardin'de aralarında üniversitemizde eğitimine devam eden çok sayıda öğrencimizin de yer aldığı yoğun bir Suriyeli ve Iraklı göçmen nüfusunun varlığı, göçmenlerin yaşadıkları sorunların da araştırılması ve bu soruna çözüm üretilmesi elzemdir” dedi.

Mardin ve çevresinde yaşanan göçlerle ilgili bilimsel araştırma ve yayınların yanında göçle ilgili kongre, sempozyum, çalıştay ve atölyeler gibi çeşitli bilimsel faaliyetler gerçekleştiren araştırma merkezinin; Mardin'in Göç Profili, Suriyeli Göçü, Mevsimlik Göçler, Gurbetçiler, diaspora, uluslararası göçler, mültecilik, göç politikaları, kanunları, yasalar, göçmen kaçakçılığı, göç ve entegrasyon, göçmenlik ve vatandaşlık, göçmen sağlığı gibi birçok konunun ele alındığı belirtildi.

Merkezin, 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde ORSAM'ın (Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) ile birlikte “UluslararasıGöçmen Çocukların Eğitimi”sempozyumunun düzenleneceğini belirten Göç Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz, sempozyumda; eğitim politikaları ve mevzuatı, eğitime erişim ve yerel eğitim yönetimleri ve eğitim ortamlarında ki uygulamalar, göçmen çocukların eğitiminde çıkan sorun ve uygulamalar ile birlikte, politika yapıcı ve uygulayıcılarına dönük öneriler sunmayı, ayrıca akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade ederek, bu çalışmaların diğer ülkelerdeki farklı göçmen grupların durumu hakkında da karşılaştırma yapma imkânı sağlayacağını aktardı.