MAÜ göçmen çocukların eğitimine mercek tutuyor

İki gün boyunca sürecek olan sempozyumda, eğitim politikaları ve mevzuatı, eğitime erişim ve yerel eğitim yönetimleri ve eğitim ortamlarındaki uygulamalar, göçmen çocukların eğitiminde çıkan sorun ve uygulamalar ile birlikte, politika yapıcı ve uygulayıcılarına dönük öneriler ve diğer ülkelerdeki farklı göçmen gruplarının durum karşılaştırması gibi konular üzerinde akademik bilgi paylaşımının yapılacağı bildirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Suriyeli olmakla Türkiyeli olmak arasında çok ince bir çizginin olduğunu ve günümüz itibari ile değerlendirildiğinde göçmen olmakla ev sahibi olmak arasındaki ince sınırın varlığına dikkat çekti. Rektör Özcoşar, “Göç kavramını değerlendirirken bu ince çizgiyi bilerek değerlendirmek çok daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Göç sebepleri, süreçleri ve sonuçlarını bilmeden hakkında fikir sahibi olduğumuzu düşündüğümüz ve bu şekilde hareket ettiğimiz güncel kavramlardan biri olarak dikkat çekiyor. Kavramın zihnimizdeki kuruluşunun çoğu zaman gerçek deneyimlerden ziyade genelleme ve ön yargılardan beslendiğini söyleyebiliriz. Meseleye ilişkin bu yaygın yanılgıyı da dikkate alarak göçmen çocukların eğitimlerine ilişkin konuşmak politika üretmek ve eyleme geçmek için evvela göç olgusunun hayatının büyük bir acı gerçeği hakikatini keşfetmememiz gerekiyor. Göçmen bireyler göç ettikleri toplumlarda kabul görme ve bütünleşme ihtiyacı hissederler. Genelde bu ihtiyaç ev sahibi toplumların farklı kavramsallaştırmaları çerçevesinde gizli açık olumsuzluklara maruz kalabilecek bir yöntem çerçevesinde ortaya çıkar. Bu olumsuzluklar içerisinde en fazla asimilasyon olarak ifade ettiğimiz özgün gelenek ve davranışların ülkede hakim kültür portföyüne uydurulması durumu ve dışlama olarak ifade etiğimiz çoğulluğu oluşturan nüfusun dışında tutulma pratiği dikkat çekiyor. Göçmen bireyler ve yerel toplumun bireyselleşmesi göç bağlamında bir kapsayıcılık fikrinin toplumda yerleşmesine bağlıdır” dedi.

“Türkiye'ye güç katacak”

Ortadoğu bölgesinde genel bir istikrarsızlığın varlığına, batının sömürge anlayışının Arap topraklarında devam ettiğine ve bu süreçte Türkiye'nin de bu kargaşadan etkilendiğine değinen ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ise “Ortadoğu'dan gelen mülteci ve batıya göç amaçlı gidecek olan insanların Türkiye'de geçirdikleri süre zarfında ülke olarak onlara destek olmamızın tarihten gelen bir tarafı var. Bu hareketlilikten en çok Türkiye etkileniyor. Ülkemizde bu hareketliliğin en yoğun yaşandığı büyük şehirlerarasında Mardin var. Mardin'de bu süreçte zor rolü oynuyor. Mardin şehri, valiliğinden, üniversitesine tüm resmi kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına dek ciddi bir duyarlılık gösteriyor. Bu çerçevede iki gün sürecek olan bir çalışmanın gerçekleşecek olması ve bu sempozyumdan çıkacak analiz ve tavsiyelerin hayata geçmesi, eksiklerin ortaya konması, oldukça anlamlı. Başta ülkemiz olmak üzere farklı ülkelerden bu konuya ciddi bir ilginin olması sevindirici. Bunun Türkiye'ye güç katacağını ve komşularımıza destek olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve MAU Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz'in katıldığı açılış oturumu ile başlayan sempozyuma ulusal ve uluslararası üniversitelerden birçok bilim insanı katılım göstererek sempozyuma katkı sundu.