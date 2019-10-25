MAÜ hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde (MAÜ) idari personellere yönelik 'Gülümseyen üniversite bağlamında kurumsal iletişim' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kurumsal kimlik ve kurumsal aidiyet konularının esas alındığı seminere, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat, Genel Sekreter yardımcılarından Tarık Demir, Muhammed İkbal Saylık ve M. Beşir Büyüktaş, üniversitede görev yapan şef, mühendis, kütüphaneci, programcı, çözümleyici, kimyager, tekniker, teknisyen, hemşire, memur, bilgisayar işletmeni, şoför, aşçı, bekçi, hizmetli 4/B sözleşmeli personel ve sekreterler katıldı.

Üniversite personellerinin niteliğinin, misyon ve vizyonu doğrultusunda her bakımdan yükselmesini arzu ettiklerini belirten MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Göreve başladığımız andan itibaren yönetim anlayışımızın temel prensibi, tüm üniversite personellerinin saygınlığının aynı olduğu hususudur. Her çalışanımızın üniversitemiz üzerinde hakkı vardır ve bu hakkaniyet duygusu ile kurumumuzu sahiplenmesi gerekir.” dedi.

Yanlış iş yapmaya yönelik net ve keskin bir disiplin ile hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Özcoşar, başarı çıtasının yükseltildiği yönetim anlayışına tüm kesimin sorumluluk alarak katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Soru cevap ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.