MAÜ, İslam'ın adil iktisadi düzen konusunu ele aldı

Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) ev sahipliğinde, Malezya İsra Araştırma Merkezi, Tunus Zeytuna Üniversitesi, Avrupa İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi ve Lübnan'ın Trablus şehrinde yer alan Cinan Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ‘adil iktisadi düzene doğru' online sempozyum yoğun ilgi gördü.

İslami finans araştırmaları alanında uzman akademi dünyasının öncü bilim insanlarının bir araya geldiği sempozyumda açılış konuşmalarını yapan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, adil bir iktisadi düzeni destur edinen İslam dininin maddi refahı bir gaye değil vesile olarak gördüğünü söyledi. Rektör Özcoşar, “Adil bir iktisadi düzen, İslam'ı ayrıcalıklı kılan hususlardan biridir. Zira İslam, hayatın bütün yönlerini kapsayan bir dindir. İslam, insanlar arasındaki toplumsal eşitliği gerçekleştirmeyi hedefler, maddi refahı bir gaye değil vesile olarak görür; insana, hor ve hakir görülmeden, Allah'ın ihtiyaçlarını karşılaması için bağışladığı kaynaklardan istifade edebileceği bir iktisadi düzeni mümkün kılar. İslam'ın düzeni herkesin haklarını güvence altına alan ve insanlık arasında adaleti tesis etmeyi gaye edinen bir düzendir” dedi.

İslam'ın iktisat düzeni, bireyin ekonomik etkinliklerini gerçekleştirmesine müsaade eden, haklarını ve ferdi mülkiyeti koruyan ve aynı zamanda sınırsız hürriyetini kısıtlayarak ona ödev ve sorumluluklar yükleyen dengeli bir düzen olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özcoşar, İslam'ın birey, toplum ve devletin iktisadi boyutunu gerçekten eşsiz bir şekilde tanzim ettiğini, İslam'ın, harcama kalemleri açısından servet dağılımına odaklanmış olduğunu ve bu yönüyle de İslam iktisat düzeninin, bütün dikkatini üretime yönelten kapitalist sistemden tamamen ayrıldığının altını çizdi.

İslami para politikasının ekonomik krizlere ve paranın istikrarına dair rolünün ele alındığı online sempozyumun açılış oturumuna, sempozyum onur konuğu Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadağ, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Avrupa İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Akademisi Başkanı Prof. Dr. Eşref Dawabbe, sempozyum düzenleme paydaşlarından Tunus Zeytune Üniversitesi Rektörü Abdullatif al-Buazizi, Cinan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salim Fethi Yeken, Tunus Üniversitesi Yüksek İslam Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hişam Karise, Malezya İSRA Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sait Buharawe ve MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar katıldı.

Katılımcıların açılış konuşmalarının ardından sempozyum oturumlar halinde devam etti.