MAÜ, Mardin takı kültürünü Avrupa'da tanıtıyor

Dünya çapında 60'tan fazla ülkede ve 80'den fazla farklı şehirde Türk kültür ve sanatını temsil eden ve tanıtan Yunus Emre Enstitüleri ile Mardin Artuklu Üniversitesi arasındaki işbirliği güçlenerek devam ediyor.

2018'de Ukrayna, geçen yıl Mısır ve Sırbistan ile başlayan, bu yıl Macaristan ve Avusturya ile devam eden iki kurum arasındaki ve dolayısıyla ülkeler arasındaki etkileşim, ilgili ülkelerdeki Türk kültür ve sanatına ilgi duyan bireylere doğrudan dokunarak bir takım tanıtım faaliyetleri içeriyor. MAÜ Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinden Doçent Doktor Nesrin Yeşilmen ve Araştırma Görevlisi İzzet Zorlu, Midyat Meslek Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Fatih Yeşilmen ve Öğretim Görevlisi Sabahattin Akgül özenle hazırladıkları ve çoğunluğunun yörenin kültür ve sanatını yansıtan 'Anadolu'nun Renkleri' temalı sanatsal takı tasarımları ile Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de ve Avusturya'nın Başkenti Viyana'da kişisel takı sergilerini açtı. Sergi çerçevesinde Mardin takı sanatını anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca Mardin Artuklu Üniversitesi hocaları eşliğinde sergiyi ziyaret eden sanatseverlerle takı uygulamalarını içeren bir workshop düzenlendi. 8-9 Mayısta Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de, 11-13 Mayısta da Avusturya'nın Başkenti Viyana'da gerçekleştirilen sergi ve etkinlikler hem Avrupa'da yaşayan Türkler hem de yerel halk tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinliklere halkın yanı sıra konsolosluk ve büyükelçilik yetkilileri ile Ulusal Ajans temsilcileri de katıldı.