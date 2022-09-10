MAÜ öğrencileri geleceğin dünyasına çözüm üretiyor

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Midyat Meslek Yüksekokulu tarafından geliştirilen 'Yenilenebilir Güneş ve Rüzgar Enerjili Hafif Raylı Otantik Tramvay' projesi Türkiye'nin en büyük firmalarının ilgisini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Midyat Meslek Yüksekokulu Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerinden olan Mehmet Macit ve Barış Güneş'in 'Midyat-Estel Arası Temiz Enerji ile Bağlanıyor Çevre Güzelleşiyor' projelerinin 5. GAP Yeşil İnovasyon Proje yarışmasında dereceye girmesinin ardından proje, ulusal basında geniş yankı uyandırdı. Projenin bilinirliğinin artmasıyla ulaşım sektöründe çevreye zarar vermeyen, enerji tasarrufu sağlayan ve gürültüsüz çalışan araçlar geliştirmeyi ve üretmeyi kendine misyon edinmiş olan Bozankaya A.Ş, MAÜ Midyat MYO Proje üyelerini Ankara'da bulunan fabrika ve üretim atölyelerinde ağırlayarak proje ile yakından ilgilendi.

Proje ile Türkiye'nin ulaşım ağında önemli inovatif çalışmalar yapan başta OSTİM Üniversitesi olmak üzere lider şirketler tarafından projeye destek sunulmasının gurur verici olduğunu belirten MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Abdürrahim Kaplan, “Sürdürebilirlik çerçevesinde, çevreye katkı sağlamak ve doğa dostu alternatif bir ulaşım aracı yapmak amacıyla üniversitemiz Öğretim Görevlisi Mustafa Güngör'ün rehberliğinde öğrencilerimizin yapmış olduğu proje ödül aldı. Şehrimiz için yenilikçi projeler üretmeye ve gençlerimizin başarıyı yakalamaları için durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Bu gün 17 ana sektör ve 139 iş kolunda faaliyet gösteren 6 bin 200 işletme ve 60 bin çalışanı ile Ankara ve Türkiye sanayisinde önemli ve öncü bir rol oynayan Türkiye'de bir sanayi bölgesi içinde yer alan OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve OSTİM Üniversitesi ile sanayi- iş birliği yapan Türkiye'nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten firma unvanı alan Bozankaya A.Ş yöneticileri tarafından gelen davet ile kendilerini öğrencilerimiz ile birlikte ziyaret ettik. Bizlere projemiz için gerekli olan her türlü AR-GE, donanım ve hizmet desteği vereceklerini belirttiler. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Profsör Doktor Murat Yülek, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Bozankaya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Aytunç Günay'a projemize verdikleri destek ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin. Şehrimiz için yenilikçi projeler üretmeye ve gençlerimizin başarıyı yakalamaları için durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Gelecek gençlerindir, gelecek gençlerdedir” dedi.