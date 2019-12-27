MAÜ öğrencisinin büyük başarısı

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu antrenörlük bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Faruk Keskin, Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Antalya Kemer'de 19 - 21 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu antrenörlük bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Faruk Keskin damga vurdu. Grup müsabakalarını lider tamamlayan Keskin, daha sonra yarı finalde karşılaştığı rakibini yenerek finale adını yazdırdı. Keskin, final müsabakasını da 2 - 1 kazanarak şampiyon oldu.

Elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Faruk Keskin, üniversiteyi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Keskin, kendisine destek olan başta hocaları olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür etti.