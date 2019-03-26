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MAÜ Rektörü Ağırakça, İstanbul'da öğrencilerle buluştu

MARDİN (İHA) – Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ahmet Ağırakça, İstanbul'da öğrencilere İslam tıp tarihi konusunda konferans verdi.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tıp eğitimi verdiği Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri öğrencileri ile buluşan Rektör Ağırakça, burada İslam tıp tarihi hakkında konferans verdi. Prof. Dr. Ağırakça, İslam'ın genel ilke ve ahlak anlayışının her alanda hakim kılınması gerektiği gibi tıp alanında da bir tabibin edinmesi gereken ilke ve ahlakının olması gerektiğini söyledi. İslam medeniyetinin önemli alanlarından birisi olan tıp ilmi sahasında eser vermiş büyük mucit tabiplerin tıp ve tabip ahlakı ile ilgili ilke ve prensipler koyduklarına da değinen Prof. Dr. Ağırakça, eserlerinin bir kısmını buna ayırdıkları gibi tabip ahlakı ile ilgili müstakil eserler de verdiklerini ifade etti.


Konferansın sonunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, konuşmasından dolayı Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'ya plaket takdim etti.

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