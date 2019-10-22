MAÜ Rektörü Özcoşar: "Öğrenci memnuniyetini esas alacağız"

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın öncülüğünde düzenlenen toplantıya, MAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Öztürk, genel sekreter yardımcıları, öğrenci topluluklarının başkanları ve akademik danışmanları katıldı.

Burada konuşan Rektör Özcoşar, öğrenci memnuniyetinin esas alındığı bir anlayışla yola çıkmaları gerektiğini söyledi. Rektör Özcoşar, "Öğrenci topluluklarımızın işlevselliğini arttıracak özgün çalışmalar ile projeler hazırlanmalı ve bu projelere sivil toplum kuruluşlarının da desteğinin alındığı kapsayıcı bir uygulamayı hayata geçirmeliyiz. Her akademik yıl için yeni bir tema oluşturmalı, çalışmalarımızı bu çerçevede planlamalıyız. Böylesi bir çalışmanın topluluklarımızın etkinlik konusunda ki iştahını açacağını düşünüyorum" dedi.

MAÜ kimliğinin oluşturulması noktasında akademik ve idari çalışanlardan öğrencilere kadar tüm kesimin sorumluluk alması gerektiğini belirten Rektör Özcoşar, bu sayede üniversitenin hak ettiği seviyeye ulaşmasının mümkün olabileceğini ifade etti. Kültür, spor ve sanat alanında 50'den fazla öğrenci topluluğunun bulunduğunu vurgulayan Rektör Özcoşar, mevcut bulunan toplulukların işlevselliğinin arttırılması ve yeni öğrenci kulüplerin kurulması noktasında her türlü desteğin imkan doğrultusunda sağlanabileceğini sözlerine ekledi.