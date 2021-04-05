MAÜ Rektörü Özcoşar'dan emekli amirallerin bildirisine tepki

Dr. İbrahim Özcoşar, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki göstererek, bildirinin darbeci zihniyetin uyuyan hücrelerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Emekli amirallerin gece yarısı yayımladığı bildiriye bir tepki de Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan geldi. Bildiri içeriği açısından darbe dönemlerini hatırlatan bir üslup ve tarza sahip olduğunu kaydeden Rektör Özcoşar, "Gece yarısı itibariyle bazı emekli generallerimizin aslında toplumsal hafızamızda acı tecrübelere sahip bir üslup ve tarzla yayınladığı bir bildiri ile karşılaştık. Bildiri içeriği açısından darbe dönemlerini hatırlatan bir üslup ve tarza sahipti. Bu tarz bağlamında aslında emekli generallerimizin övündükleri kurmay akıllarının toplumlarını ne kadar tanımadıklarının bir göstergesi olarak kabul edilecek bir bildiriydi" dedi.

15 Temmuz sonrasında toplumun refleksinin bu tür bildirilere karşı tepki koyabilecek nitelikte olduğu gördüklerini ifade eden Rektör Özcoşar, "Ama bir yandan da aslında toplumumuzda bir darbeci zihniyetin uyuyan hücreler şeklinde de olsa halen bir şekilde varlığını devam ettirdiğinin bir göstergesi olarak da kabul edilebilir. Bu yönüyle aslında bu bildirinin ortaya çıkardığı çok net 2 tablo var. Birincisi toplum yapımının 15 Temmuz sonrasında darbeci veya benzeri yapılara karşı tepkisinin halen oldukça canlı ve dinamik olduğunu gösteriyor. İkincisi de bütün bunlara rağmen halen toplum içinde darbe zihniyetini horlatmaya yönelik uyuyan hücrelerin varlığını gösteriyor ki bu da toplumsal yapımızın aslında bu tepkisinin ve refleksinin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.