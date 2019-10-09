MAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dağlı: "Tıp fakültesi için her kesimden destek bekliyoruz"

Dr. Canan Eren Dağlı, üniversitenin tıp fakültesine sağlam bir zemini olduğunu bu konuda siyasilere, yöneticilere ve iş adamlarına destek görevi düştüğünü söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde bulunan, Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun, Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte, hedefler de büyütüldü. Mardin'in araştırma hastanesine ve ardından tıp fakültesine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Eren Dağlı, bu konuda herkesin desteğini beklediklerini söyledi. Prof. Dr. Dağlı, "Bu bölgede uzun yıllar, pratisyen, asistan ve doçent olarak görev yaptım. Şimdi de Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanlığını yapıyorum. Bölgenin yapısını sağlık ve hasta sorunlarını çok iyi biliyorum. Mardin mükemmel bir şehir. Gelirken bir ayağım geride olmadı. Severek ve isteyerek geldim. Şu anda fakültemizde 4 tıp profesörü var. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin tıp fakültesine sağlam bir zemin var. Bu konuda siyasilerimize, yöneticilerimize ve iş insanlarımıza destek görevi düşüyor.Herkesimden destek bekliyoruz. Mardin konumu itibarı ile, Suriye ve Irak'a sağlık hizmeti verebilecek bir yerde. Tıp fakültesinin kurulması ile birlikte komşu şehir ve ülkelerden gelecek hastalara sağlık hizmeti verilecek Dolayısıyla sağlık turizmi gelişecek, tarihi kentin turizmine ve ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak” dedi.