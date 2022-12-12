MAÜ şiddetle mücadelede 27 üniversiteye koordinatörlük yapacak

Adalet Bakanlığı ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ortaklığında 27 üniversitenin paydaşı olduğu 'İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi' çerçevesinde MAÜ'nün koordinatör üniversite olmasına karar verildi. İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirme konusunda yürütülecek çalışmalarda MAÜ aktif rol alacak. Projeyle ilgili çalışmalar MAÜ bünyesinde kurulan Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin koordinatörlüğünde yürütülecek.

“Şiddetle ve suçla sivil mücadele ağı oluşturma hedefleniyor”

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ‘İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi' Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı gereği yürürlüğe konulduğu belirterek, “Sosyal bilimler alanında olduğu gibi tıp, turizm, tasarım, tarım ve ticaret alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmalara imza atan üniversitelerinin şiddetle sivil mücadele bilincini geliştirecek bu sosyal sorumluluk çalışmalarında da koordinatör üniversite olarak yer alacak olmamız bizleri mutlu etti. Projenin amacının şiddeti daha ortaya çıkmadan aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda önlemek için etkin tedbirler almak. Ülkemizde her tür şiddet bağlamında yaşanabilecek psiko-sosyal travmalar riskine karşı acilen koruyucu, iyileştirici ve onarıcı hizmet modellerini hayata geçirerek ülke düzeyinde ‘şiddetle ve suçla sivil mücadele ağı' oluşturma hedefleniyor” dedi.