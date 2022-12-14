MAÜ Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Süryaniyat çalışmalarında Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiriyor.

MAÜ Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan ve 4 yıllık lisans eğitimi veren Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesinde açılan ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalı ile Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Artuklu Üniversitesi'nde bu alanda bir ilk daha gerçekleşiyor. Süryaniyat alanında açılacak olan doktora programı Türkiye'de bir ilk olacak. Bu çerçevede Süryaniyat çalışmalarıyla tanınan ünlü akademisyen MAÜ'de göreve başladı. Süryani Dili, Kültürü ve Edebiyatı alanında Türkiye'de ilk çalışmaları yapan Prof. Dr. Mehmet Çelik çalışmalarını artık MAÜ bünyesinde yürütecek ve yüksek lisans alanında öğrenci yetiştirecek.

“Bilimsel formasyona sahip donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

Hem alana ilişkin bölgesel avantajını kullanmak hem de sorumluluk almak suretiyle oluşturulan bu alanlarda öğrencilere Süryani dili, literatürü, kültürü ve tarihi gibi alanlarda ihtisas eğitimi verildiğini ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Süryani dili, kültürü, literatürü ve tarihi konularında bilgi sahibi, Süryani dili alanında uzman, disiplinlerarası çalışmalar yapabilen ve alana ilişkin yapacağı lisansüstü ihtisas ile beraber dünya çapında söz sahibi olabilecek geçerli bilimsel formasyona sahip donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.