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MAÜ YKS'yi başarı ile yürüttü

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin emniyet Müdürlüğü işbirliği ile 27-28 Haziranda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), başarı ile tamamlandı.


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü ve ÖSYM Mardin Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile ÖSYM Mardin İl Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Ziya Polat sınav binalarını bizzat yerinde inceledikleri ve alınan üst düzey önlemler neticesinde sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığını bildirdi. ÖSYM Mardin Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı Özcoşar, salgın sürecinde ortaya çıkan zorluklara rağmen YKS'ye girecek adayların rahat ve sorunsuz bir ortamda sınavı tamamlamalarını sağlamak amacıyla drone ile havadan öğrencilerin sınava girdiği yerlerin denetlendiğini belirterek, sınavı özveriyle yürüten görevlilere ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.


Emniyet Müdürlüğünün işbirliğiyle adayların sessiz ve konforlu bir ortamda sınava girmelerini sağlamak amacıyla araç yoğunluğunun ve gürültünün yaşanmasına engel olmak için ilk kez trafik önlemlerinin alındığını belirten Sınav Koordinatörü Polat da üniversite kampüsünde binaların olduğu alana araçların alınmamasının öğrencilerin sınava yoğunlaşmalarına katkıda bulunduğunu ve dikkatlerinin dağılmasına engel olduğunu ifade etti.

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