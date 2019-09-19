MAÜ yönetiminden Ankara çıkarması

Dr. İbrahim Özcoşar ve beraberindeki yönetim, Ankara'da üst düzey ziyaretlerde bulundu.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Öztürk, yardımcısı Tarık Demir ile birlikte Bakanlıkları ziyaret etti. MAÜ heyeti ilk olarak mecliste AK Parti Mardin milletvekillerini ziyaret ettikten sonra, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile birlikte TOKİ Genel Müdürü Ömer Bulut'u makamında ziyaret ederek işbirliği imkanlarını görüştü.

Mardin'de özellikle kız öğrencileri için devam eden barınma sorununu çözmek için Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'yu ziyaret eden MAÜ heyeti burada kendisine üniversitenin barınma alanındaki sıkıntılarını dile getirerek destek istedi. Yapılan görüşmelerde taraflar, MAÜ'nin Mardin ve Güneydoğu için çok önemli bir değer olduğunu ve MAÜ'nün arzu edilen konuma gelebilmesi ve uluslararası arenada adından söz ettirebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Ziyaretler çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.